Вирусы прямо в официальных драйверах. ПО для некоторых мини-ПК Geekom заражено
Возможно, заражённых файлов больше, чем пока обнаружили
Некоторые мини-ПК китайского бренда Geekom могут быть заражены вредоносным ПО. Один из владельцев такого компьютера обнаружил, что драйвер на сайте компании заражён вирусами.
Этот драйвер находится в разделе драйверов для сетевых адаптеров и подходит для нескольких моделей мини-ПК: A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro и AX8 Pro.
Авторы Videocardz скачали его и проверили разными антивирусными системами, подтвердив наличие вирусов. Они рекомендуют при покупке таких мини-ПК переустановить Windows и дать ОС самой установить драйверы, чтобы не пришлось скачивать их с официального сайта.
Сама Geekom пока не комментировала ситуацию, хотя подобные инциденты в целом случаются. Несколько лет назад вредоносное ПО было обнаружено в мини-ПК Acemagic.
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