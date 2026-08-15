Вирусы прямо в официальных драйверах. ПО для некоторых мини-ПК Geekom заражено

Возможно, заражённых файлов больше, чем пока обнаружили

Программное обеспечение

Некоторые мини-ПК китайского бренда Geekom могут быть заражены вредоносным ПО. Один из владельцев такого компьютера обнаружил, что драйвер на сайте компании заражён вирусами.

Этот драйвер находится в разделе драйверов для сетевых адаптеров и подходит для нескольких моделей мини-ПК: A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro и AX8 Pro.

Авторы Videocardz скачали его и проверили разными антивирусными системами, подтвердив наличие вирусов. Они рекомендуют при покупке таких мини-ПК переустановить Windows и дать ОС самой установить драйверы, чтобы не пришлось скачивать их с официального сайта.

Китайская термопаста была настолько плохой, что после её замены процессор стал на 30% быстрее. Это обнаружилось в обзоре ноутбука Geekom M16

Сама Geekom пока не комментировала ситуацию, хотя подобные инциденты в целом случаются. Несколько лет назад вредоносное ПО было обнаружено в мини-ПК Acemagic.

Китайская память теперь тоже быстрая? Модули DDR5-6000 на чипах CXMT разогнали до DDR5-9000Эти новые процессоры Intel изначально выйдут на старой архитектуре. APU Razor Lake-AX с мощным iGPU будут опираться на ядра от Nova Lake