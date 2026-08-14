Anthropic может стоить $2 триллиона при выходе на биржу

Выручка растёт на 800% в год, компания уже обогнала OpenAI по капитализации и готовится к крупнейшему размещению в истории

Инвесторы Anthropic ожидают, что компания выйдет на биржу в октябре 2026 года с оценкой $2 триллиона долларов или выше. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на полдюжины инвесторов стартапа.

Если прогноз сбудется, то размещение станет крупнейшим IPO в истории, обойдя дебют SpaceX, который в июне прошёл по оценке $1,77 триллиона.

Ожидания строятся на темпах роста выручки. По оценкам инвесторов, годовая выручка Anthropic к концу 2026 года достигнет $100–120 миллиардов — рост более чем в 10 раз за год. В мае компания сообщила, что годовая выручка превысила $47 миллиардов долларов. Один из инвесторов заметил, что при росте в 800% годовых и мультипликаторе 30 к выручке компания стоила бы $3 триллиона долларов.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для сравнения: Palantir и Nebius — компании, считающиеся бенефициарами ИИ-бума, — торгуются с мультипликатором около 55 к выручке.

В 2026 году инвесторы вложили в Anthropic чуть менее $100 миллиардов. В мае капитализация компании впервые обогнала OpenAI, достигнув $965 миллиардов с учётом новых инвестиций. Однако компания сталкивается с растущими рисками: конкуренцией со стороны китайских моделей с открытыми весами, давление регулирования и конфликт с администрацией США. В июне Министерство торговли временно запретило экспорт лучших моделей Anthropic, что замедлило рост выручки в этом месяце. Кроме того, корпоративные клиенты всё чаще переключаются на более дешёвые модели, включая китайские открытые альтернативы, чья стоимость в разы ниже флагманских моделей Anthropic.