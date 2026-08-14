Владелец GeForce RTX 5090 сделал в корпусе отверстие, чтобы кабель сильно не изгибался, но разъём питания всё равно сгорел

Видеокарты GeForce RTX 5090 продолжают гореть из-за разъёма питания. Один китайский пользователь, зная это, решил перестраховаться как минимум в вопросе изгиба кабеля и вырезал в боковой стенке корпуса ПК отверстие. Разъём всё равно пострадал.

Пострадавший был владельцем крупной видеокарты Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS MASTER ICE. Его корпус не был достаточно широким, поэтому, чтобы кабель питания сильно не изгибался, автор вырезал в боковой панели отверстие. Благо панель сеточная, так что это было несложно.

Фото Videocardz

Как можно видеть, кабель в таком виде действительно подключён вполне нормально с небольшими углами изгиба. Однако это не спасло: спустя несколько месяцев автор обнаружил следы перегрева на разъёме питания.

Благо, проверки он делал по собственной инициативе, так что заметил неладное до того, как стало поздно. Сама видеокарта не пострадала, хотя разъём всё же пришлось заменить на новый.

Что касается блока питания, а именно его автор обвинил в проблеме, это был некий китайский Goghunters Fire F12 1200W White. Теперь он заменён на Seasonic мощностью 1600 Вт, но, как мы прекрасно знаем, RTX 5090 горят условно с любыми блоками и любыми кабелями.