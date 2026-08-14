Gigabyte «воскресила» чипсет из 2018 года, чтобы создать новые системные платы. Представлены B450M D3HP и B450M D3HP WIFI6E

Компания Gigabyte на днях перевыпустила системную плату на чипсете Intel B760, а теперь вывести на рынок формально совершенно новые модели, но на чипсете AMD B450 из 2018 года.

Новые платы называются B450M D3HP и B450M D3HP WIFI6E и отличаются, как можно понять из названия, наличием адаптера Wi-Fi 6E у второй модели.

Фото Gigabyte

Платы достаточно простые. Они предлагают шестифазную подсистему питания без охлаждения, четыре слота для DDR4, один полноразмерный PCIe 3.0 x16, PCIe x1, два слота для SSD формата M.2 (тоже PCIe 3.0) и базовый набор портов. Использование PCIe 3.0 для видеокарты нужно иметь в виду при покупке некоторых современных видеокарт GeForce с 8 ГБ памяти.

Эти платы поддерживают процессоры в исполнении AM4 вплоть до Ryzen 5000. Цен пока нет, но модели должны быть достаточно доступными.