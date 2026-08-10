Старый сокет, старая память, зато PCIe 5.0 и Wi-Fi 6E. Gigabyte выпустила системную плату B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5
Это обновлённая модель B760M Gaming DDR4
Компания Gigabyte перевыпустила системную плату B760M Gaming DDR4 для процессоров Intel LGA1700, но обновила слот PCIe до актуального поколения.
Новая модель называется B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5, и отличается она слотом PCIe 5.0 вместо PCIe 4.0 у оригинальной модели. То есть пользователи могут, к примеру, сохранить процессор и память DDR4, но заполучить полноценную поддержку PCIe 5.0, что может быть очень полезно при выборе определённых видеокарт GeForce с 8 ГБ памяти.
Также у новой платы есть поддержка Wi-Fi 6E, чего не было у оригинальной модели. Новинка предлагает девятифазную подсистему питания с небольшим радиатором, два слота для ОЗУ, а также два слота для SSD формата M.2, но в этом случае поддерживается лишь PCIe 4.0.
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