Канадский оператор Kepler забронировал ракету Neutron для развёртывания лазерной сети передачи данных со скоростью 100 Гбит/с

Первый выделенный запуск Rocket Lab Neutron в 2028 году выведет спутники Tranche 2, которые поднимут пропускную способность сети с 2,5 до 100 гигабит в секунду и будут совместимы с европейской программой HydRON

Канадский оператор Kepler Communications объявил о бронировании первого выделенного запуска на ракете Rocket Lab Neutron. Миссия запланирована на 2028 год и выведет спутники второго поколения оптической релейной сети. Ранее Kepler запускала аппараты попутной нагрузкой на Falcon 9. Количество спутников в этом запуске не раскрывается.

Сеть Tranche 1 из 10 спутников массой около 300 кг каждый была развёрнута ранее в этом году. Она обеспечивает передачу данных со скоростью до 2,5 Гбит/с и уже используется для размещения полезной нагрузки сторонних заказчиков — в частности, четырёх тепловизионных приборов немецкой компании OroraTech для обнаружения лесных пожаров. Tranche 2 поднимет скорость до 100 Гбит/с при сохранении совместимости с первым поколением.

Фото: Rocket Lab

10 спутников новой серии разрабатываются в рамках первого элемента программы HydRON Европейского космического агентства — многоорбитальной транспортной системы с пропускной способностью до терабит в секунду для расширения наземных оптоволоконных сетей.

Ракета Neutron — среднегрузовой носитель Rocket Lab с заявленной полезной нагрузкой до 13 000 кг на низкую орбиту в возвращаемой конфигурации. Дебютный пуск ожидается в конце 2026 года после аварии при наземных испытаниях в январе. Портфель заказов на Neutron уже включает контракт Космических сил США на $266 миллионов (до 18 суборбитальных миссий) и пакет из 5 пусков для неназванного заказчика.