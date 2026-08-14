Китайская термопаста была настолько плохой, что после её замены процессор стал на 30% быстрее. Это обнаружилось в обзоре ноутбука Geekom M16

В то время, как компания Chuwi обманывает потребителей, подсовывая им переименованные процессоры и экраны низкого качества, у другой китайской компании есть огромные проблемы с термопастой, что вредит её же продуктам.

Обзор Geekom M16 от авторов KitGuru показал, что используемая в ноутбуке термопаста настолько плоха, что просто её замена повышает производительность процессора примерно на треть.

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Первые тесты ПК с Core Ultra 9 185H показали, что его производительность подозрительно низкая. Температуры при этом были весьма высокими. Замена термоинтерфейса на качественный снизила температуры, а производительность CPU при этом подскочила сразу почти на 30%, что очень немало.

Что важно, тесты другой модели (X14 Pro) ранее также показали неплохой прирост (13%) от такой же процедуры. То есть у производителя явно есть проблема с качеством используемой термопасты, что стоит иметь в виду при покупке компьютеров этой компании.