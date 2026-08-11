Chuwi снова обманывает покупателей? Тестирование свежего ноутбука UniBook показало, что там используется менее качественный дисплей, чем заявлено

Компанию Chuwi снова уличили в предоставлении ложной информации относительно её очередного ноутбука. История не такая критичная, как в случае с подменой процессоров, но всё же.

Авторы NotebookCheck взяли на обзор новенький мобильный ПК UniBook на платформе Intel Wildcat Lake. Для этой модели производитель заявляет наличие экрана IPS со 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB. Однако тестирование показало, что используемая матрица заметно хуже и обеспечивает лишь около 60%. Для бюджетного ноутбука это нельзя назвать огромной проблемой, но всё же это ложь.

Фото NotebookCheck

Судя по формулировкам, производитель отреагировал на переданную ему информацию от NotebookCheck и исправил описание, но на официальном сайте этих данных в целом нет.

Что касается ПК в целом, он имеет скромную производительность из-за пятиядерного процессора Core 3 304 и 8 ГБ ОЗУ, но зато стоит всего 450 долларов и имеет отличную автономность.