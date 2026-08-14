Tensor показала личный автомобиль с автопилотом четвёртого уровня: 37 камер, 5 лидаров, 11 радаров — и доставка владельцам в 2026 году

Компания нацелилась на потребительский рынок вместо роботакси: владелец сможет взять управление на себя, а машина — приехать по вызову

Компания Tensor представила Robocar — автомобиль четвёртого уровня автономности, спроектированный для частного владения, а не для флотов роботакси.

Поставки заявлены на вторую половину 2026 года. Объявлены рынки США, Европы и ОАЭ. Цена не раскрыта. Компания сертифицирована калифорнийским DMV для тестирования автономных машин с 2020 года.

Фото: Tensor

Сенсорный пакет включает 37 камер, 5 лидаров, 11 радаров, 22 микрофона и 10 ультразвуковых датчиков — более 100 сенсоров суммарно. В корпусе используются радиопрозрачные материалы, лидары размещены без затенения, капот занижен для улучшения обзора.

Заявлены резервирование питания, связи и систем управления. Автомобиль описан как «агентный»: принимает голосовые команды от находящихся внутри и снаружи пользователей, включая удалённый вызов, выбор точки посадки на карте и управление климат-контролем.

Фото: Tensor

Ставка на частное владение отличает проект от эксплуатируемых сегодня сервисов, которые работают в централизованно управляемых флотах с жёстко ограниченными зонами. Для инженеров по автономным системам критический вопрос — не количество сенсоров, а производительность восприятия, предсказания, планирования, локализации и удалённой помощи на всей заявленной территории эксплуатации, а также модель передачи управления в краевых случаях.

Публичных данных о пробегах, отключениях и безопасности Tensor пока что не предоставила.