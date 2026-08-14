Intel может разделить потребительские настольные процессоры на две разные линейки с разными сокетами

Компания Intel рассматривает возможность разделения обычных потребительских процессорров на две несовместимые между собой линейки с разным исполнением. Об этом в интервью источнику рассказал вице-президент Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock).

Он объяснил, что компания может быть вынуждена пойти на такой шаг из-за роста цен на различные компоненты. Это ещё далеко не факт, но, если это произойдёт, то привычный рынок потребительских процессоров заметно изменится.

Фото Tom's Hardware

В этом случае вместо привычной обычной линейки, включающей как самые дешёвые процессоры с двумя-четырьмя ядрами, так и топовые модели с парой десятков ядер, линеек будет две: для условно бюджетных и среднебюджетных моделей и для топовых CPU.

На самом деле даже без ценового давления такое решение может иметь смысл, так как уже в грядущей линейке Nova Lake топовые процессоры будут иметь 52 ядра, тогда как младшие, предположительно, будут шестиядерными. Фактически старшие модели легко запрыгнут в ту нишу, где раньше существовали только модели HEDT, тогда как самые доступные процессоры с точки зрения количества ядер и производительности эволюционируют намного медленнее.