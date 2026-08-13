iPhone 17e в России подешевел с весны почти на треть

Цена iPhone 17e с накопителем на 256 ГБ заметно снизилась на российском рынке. Как сообщает Hi-Tech Mail, к середине августа смартфон предлагают примерно за 44–45 тыс. рублей.

На старте продаж весной 2026 года стоимость устройства начиналась от 65 тыс. рублей. К началу лета цены опустились до 55 тыс. рублей, а теперь снизились еще примерно на 10 тыс. рублей. В крупных розничных сетях и на маркетплейсах iPhone 17e пока стоит дороже — от 50 тыс. рублей.

iPhone 17e представляет собой более доступную версию iPhone 17. Модель получила 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и вырез в верхней части дисплея вместо Dynamic Island. При этом смартфон оснащен процессором A19, поддерживает MagSafe и работает с фирменным модемом Apple C1X. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, а объем встроенной памяти начинается с 256 ГБ.

Ожидается, что следующая модель серии — iPhone 18e — выйдет весной 2027 года. Тогда же Apple, предположительно, представит базовый iPhone 18.