Минцифры: Карту болельщика оформили уже 4 млн россиян

Число владельцев Карты болельщика в России достигло 4 млн человек. Только в текущем сезоне Российская Премьер-лига получила около 60 тыс. новых пользователей документа.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Документ необходим для покупки билетов и прохода на матчи РПЛ, а также на финал Кубка России и Суперкубок страны. Оформить Карту болельщика можно через «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Карта болельщика» или в многофункциональных центрах. После получения карты зритель может приобретать билеты на доступные соревнования и посещать стадионы.

В этом году для владельцев карты также запустили «Чемпионат болельщиков». Участники получают очки за посещение матчей, прогнозы результатов и ответы на вопросы викторин. Среди наград — абонементы на игры, встреча с главным тренером сборной России и другие призы. Главным подарком станет электромобиль.