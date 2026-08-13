Российский малый спутник успешно снял солнечное затмение

В компании «Геоскан» сообщили, что её малый космический аппарат «ИнноСат16» формата CubeSat 16U успешно зафиксировал прошедшее 12 августа солнечное затмение. Это подтвердило возможность использования спутника для создания солнечной обсерватории «Аврора» — совместного проекта Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и «Геоскан». «Аврора» будет первой в мире солнечной обсерваторией формата кубсат, её планируют запустить в 2027 году.

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Для съёмки использовалась камера «Циклоп» собственной разработки «Геоскан», у неё нет специальных фильтров для наблюдения за Солнцем, но съёмка затмения позволила оценить стабильность наведения на объект. В компании подчеркнули, что спутниковая платформа «ИнноСата16» оснащена одной из самых точных систем ориентации и стабилизации среди кубсатов, что позволило обеспечить стабильное наведение на Солнце в течение всего периода затмения.

Специалисты «Геоскан» считают, что наблюдение с орбиты открывает принципиально новые возможности для изучения солнечной короны и динамики солнечной активности. В отличие от наземных наблюдений, спутник может вести съемку астрономических явлений без влияния атмосферных и погодных условий. Отработка наведения подтвердила большой потенциал образовательных и научных задач кубсата в этой сфере, отметили в компании.