«Объективно №1». Илон Маск представил Grok 4.6

SpaceX представила Grok 4.6, а Илон Маск заявил, что «Grok 4.6 объективно является №1 с точки зрения интеллекта, скорости и стоимости».

Известный инвестор Гэвин Бейкер написал в X: «Grok 4.6 показывает примерно такую же производительность, как Fable 5 Max, но со скидкой 85%. На 80% дешевле для входных токенов и на 88% дешевле для выходных токенов. Grok 4.7 будет значительно лучше, так как это гораздо более крупная модель, в которую включены данные Cursor и SpaceX для предварительного обучения».

Независимая аналитическая компания Artificial Analysis подтвердила скачок, написав, что «Grok 4.6 от SpaceXAI набирает 61 балл по индексу искусственного интеллекта, приближаясь к уровню GPT-5.6 Sol, демонстрируя выдающуюся производительность агента при более низкой стоимости».

Изображение сгенерировано Grok

Цена составляет 2/6 долларов за 1 миллион токенов ввода/вывода, что более чем на 60% ниже, чем у Claude Opus 5 (5/25 долларов) и GPT-5.6 Sol (5/30 долларов), а стоимость одной задачи составляет 0,84 доллара.

Напомним, первый чат-бот xAI появился в ноябре 2023 года как прямой конкурент ChatGPT с доступом к данным X в реальном времени и акцентом на юмор и откровенные ответы. С тех пор модель прошла долгий путь. В июле 2025 года Grok 4 впервые вывел xAI на первое место в рейтинге Intelligence Index от Artificial Analysis, опередив OpenAI, Google и Anthropic. Тогда же была представлена мультиагентная версия Grok 4 Heavy, показавшая рекордные результаты на тесте Humanity's Last Exam.

В июле 2026 года вышла Grok 4.5 — модель на архитектуре Mixture of Experts, обученная на широком спектре задач: от программирования до научных публикаций.