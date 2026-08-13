Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска с энергопотреблением свыше 1 ГВт. Новейший комплекс Minihard показали на новом фото

Он значительно меньше предыдущих комплексов, но будет оснащен 220 000 ускорителями Nvidia GB300

SpaceXAI строит в Теннесси новый дата-центр Minihard для задач искусственного интеллекта. Объект будет оснащен 220 000 ускорителями Nvidia GB300 — тем же количеством GPU, которое предусмотрено для более крупного здания Macrohard.

Главное отличие Minihard заключается в более компактной конструкции. За счет более плотной компоновки серверного оборудования компания сможет разместить аналогичный вычислительный ресурс на меньшей площади. Такой подход позволяет сократить размеры здания и повысить эффективность использования инфраструктуры.

Для повышения стабильности энергоснабжения на объекте будут использоваться аккумуляторные системы Tesla Megapack. Они предназначены для сглаживания нагрузки и резервирования питания при работе крупных вычислительных кластеров. SpaceXAI ранее также заявляла о применении Megapack в своих масштабных ИИ-инфраструктурных проектах.

Строительство связано с активным расширением вычислительных мощностей SpaceXAI. Компания развивает собственные ИИ-кластеры в Теннесси, включая крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 в районе Мемфиса, который должен получить до 1 млн GPU для ускорения работы моделей искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что первая фаза (Macrohard) включает более 330 000 GPU, суммарную производительность 4,4 трлн операций в секунду, энергопотребление свыше 1 ГВт и 558 Tesla Megapacks общей ёмкостью 2,3 ГВт·ч, стоимостью $545 млн. Система использует жидкостное охлаждение.

Вторая фаза (Macroharder) добавит ещё 220 000 GPU Nvidia GB 300s, что ещё сильнее увеличит вычислительные возможности.