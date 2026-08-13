Сначала примерка, потом оплата: «Яндекс Маркет» изменил правила доставки «по клику»

Команда «Яндекс Маркет» запустила доставку «по клику» с постоплатой. Покупатель получает заказ на дом, может в течение суток осмотреть и примерить вещи, а затем оплачивает только те товары, которые решил оставить.

Новая схема рассчитана прежде всего на одежду, обувь и аксессуары. Заказчик может выбрать несколько размеров или моделей и спокойно сравнить их дома. Неподходящие товары разрешается сразу вернуть курьеру или передать в пункт выдачи без отдельного оформления возврата.

Опция доступна для товаров, которые можно приобрести с помощью «Сплита» — сервис позволяет разделить стоимость покупки на несколько платежей. При оформлении заказа нужно выбрать доставку «По клику» и указать оплату после получения. Когда заказ окажется в ближайшем дарксторе «Яндекс Лавки», в разделе «Заказы» появится кнопка «Привезти сейчас». После этого можно выбрать удобное время доставки.

Сейчас доставка с постоплатой работает в 26 регионах России. В компании отмечают, что в дальнейшем список регионов планируют расширять.