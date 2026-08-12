«GeForce RTX 5090 за $2000» на самом деле стоит уже $4700 — Nvidia продолжает хранить молчание

Официальная цена флагмана не меняется, но купить его за заявленные $2000 практически невозможно

Nvidia по-прежнему указывает цены $300 за RTX 5060, $550 за RTX 5070, $1000 за RTX 5080 и $2000 за RTX 5090. Однако купить карты по этим ценам практически невозможно. RTX 5060 Ti 8 ГБ стоит от $430 при рекомендованных $380, а самая дешевая RTX 5090 предлагается примерно за $4100 и при этом карт нет в наличии.

Особенно заметно выросли медианные цены. RTX 5060 Ti 16 ГБ за два месяца подорожала примерно с $570 до $805. RTX 5070 Ti держится около $1100, RTX 5080 — около $1500. Флагманская RTX 5090 за тот же период прибавила около $400 и достигла $4700. Это примерно на 135% выше официальной цены.

На QuakeCon 2026 Nvidia продавала RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Founders Edition по рекомендованной стоимости, но количество видеокарт было ограниченным. При этом некоторые покупатели подсчитали, что перелет через всю США, приобретение RTX 5090 на мероприятии и обратная дорога могли обойтись дешевле, чем покупка флагмана в местном магазине.

Несмотря на огромную разницу между официальной и реальной стоимостью, Nvidia не объявляет о повышении цен и продолжает указывать для RTX 5090 цену в $2000.