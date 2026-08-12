Сбер представил свой ответ OpenClaw: автономного универсального ИИ-агента «ГигаАгент»

В отличие от обычных чат-ботов, он сохраняет контекст, действует автономно и может самостоятельно разбивать сложные поручения на этапы

Команда Сбера представила «ГигаАгент» — автономного ИИ-агента, который способен самостоятельно выполнять различные задачи пользователя. Система может работать с календарём и документами, вести переписку, искать и анализировать информацию, а также готовить отчёты и презентации.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В Сбере подчеркнули:

«ГигаАгент» — это российский ответ зарубежным решениям OpenClaw, Hermes Agent, NemoClaw.

В отличие от обычных чат-ботов, «ГигаАгент» сохраняет контекст предыдущего взаимодействия и может продолжать работу после перезапуска. Агент способен самостоятельно планировать выполнение поручения, разбивать его на отдельные этапы и параллельно решать несколько связанных задач. При нехватке данных он задаёт уточняющие вопросы, а при обнаружении ошибки может сообщить о ней пользователю.

Одной из особенностей системы разработчики называют способность к самообучению. «ГигаАгент» может изменять собственный программный код, сохраняя внесённые правки в Git-репозитории. Это позволяет отслеживать изменения и при необходимости восстанавливать предыдущую версию.

Основой разработки стал проект саморазвивающегося ИИ-агента Ouroboros, созданный исследователями Института AIRI. Сейчас над его развитием совместно работают специалисты AIRI и Сбера. По данным разработчиков, на тестировании Terminal Bench 2.1 агент показал результат 86,97% при работе с моделью Opus 5 от Anthropic.

Для хранения и обработки пользовательских данных используются отечественные платформы. Запуск «ГигаАгента» возможен, в частности, через среду Agents Space.