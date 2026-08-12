840 тонн на высоте 3000 метров: в Китае установили ротор крупнейшей в мире гидротурбины

В Китае успешно завершили монтаж ротора крупнейшей в мире гидротурбины на строящейся ГЭС Чжала, которую называют самым сложным в мире проектом с импульсными гидроагрегатами. Диаметр ротора составляет 9,285 м, высота — 3,487 м, а масса достигает 840 тонн. Это примерно столько же, сколько весят 560 легковых автомобилей.

Гидроэлектростанция расположена в горном ущелье почти на высоте 3000 м. Из-за холода, нехватки кислорода и ограниченного пространства крупные детали невозможно доставлять целиком. Их разбирают, перевозят на плато, а затем собирают и сваривают непосредственно на строительной площадке. При установке ротора требуется буквально миллиметровая точность: даже небольшое смещение способно вызвать сильную вибрацию оборудования при работе.

Чжала станет опорным объектом китайской программы передачи электроэнергии с Тибета. На станции установят два импульсных гидроагрегата мощностью по 500 МВт — это первое в стране оборудование такого класса. В отличие от обычных гидротурбин, импульсные установки предназначены для работы при чрезвычайно большом перепаде высот. Расчетный напор на Чжала достигает 671 м, а поток воды воздействует непосредственно на рабочее колесо.

После полного запуска станция сможет вырабатывать почти 4 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Ожидается, что она будет экономить около 1,3 млн тонн стандартного угля и предотвращать выбросы 3,42 млн тонн CO₂ ежегодно.