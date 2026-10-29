Больше контроля, больше возможностей: в Max прокачали инструменты для авторов ⁠ 3

Команда Max обновила инструменты для авторов каналов. Теперь блогеры могут настраивать профиль для ответов в комментариях и пользоваться мини‑приложением «Инструменты канала» — оно доступно в настройках канала и объединяет ключевые возможности для работы. Об этом рассказали в пресс-службе национального мессенджера.

С помощью «Инструментов канала» авторы смогут подключать «донаты», получать метку А+, управлять продвижением, запускать розыгрыши, организовывать трансляции и пользоваться подборкой полезных материалов. Ранее в платформе добавили ряд пользовательских и авторских опций: регулировку размера текста, архив историй, автосохранение медиа, а также возможность попасть в подборку рекомендованных каналов. В скором времени появится функция отправки медиа в комментариях.

На данный момент в Max насчитывается свыше 16,5 млн публичных и приватных каналов, их общая аудитория — 610 миллионов подписчиков, а число пользователей платформы в октябре превысило 140 миллионов.