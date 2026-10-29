Обсерватория имени Веры Рубин нашла за Нептуном объект размером до 1500 км — кандидата в карликовые планеты

2026 ED138 может оказаться крупнейшим транснептуновым объектом, обнаруженным за последние 20 лет. Астрономы нашли его в данных нового телескопа и восстановили историю наблюдений до 2016 года

Астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупное ледяное тело, которое может стать шестой официально признанной карликовой планетой Солнечной системы. Объект 2026 ED138 нашли при анализе данных обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Его диаметр предварительно оценивают в 600–1500 км. По словам учёных, обнаружение тела такого размера в этой области Солнечной системы — событие, которое может происходить раз в несколько десятилетий.

Открытие сделал Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, когда 13 октября обрабатывал наблюдения с помощью алгоритма поиска движущихся объектов. Необычная яркость тела на таком расстоянии от Солнца заставила астронома перепроверить расчёты. Затем команда нашла дополнительные наблюдения: телескоп обсерватории Рубин зарегистрировал объект 30 раз за 20 ночей с марта по июль 2026 года. Архивные снимки других обзоров позволили проследить его движение до 2016 года.

Обсерватория имени Веры Рубин нашла за Нептуном объект размером до 1500 км — кандидата в карликовые планеты
Источник изображения: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC /AURA / R. Proctor

Сейчас 2026 ED138 находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца — это в 46 раз больше среднего расстояния от Земли до звезды. Для сравнения, среднее расстояние Плутона составляет около 40 астрономических единиц. Орбита объекта наклонена почти на 25 градусов к плоскости Солнечной системы. Учёные предполагают, что в прошлом гравитационное взаимодействие с Нептуном могло изменить его орбиту.

Размер небесного тела пока определён косвенно — по яркости и предполагаемой отражательной способности поверхности. Ледяной объект такого масштаба, как ожидают астрономы, должен быть достаточно массивным, чтобы собственная гравитация придала ему округлую форму. Это один из главных критериев для статуса карликовой планеты. Однако пока 2026 ED138 остаётся кандидатом: дополнительные наблюдения, в том числе в инфракрасном диапазоне, должны помочь точнее определить его размеры и подтвердить классификацию.

Сейчас Международный астрономический союз признаёт пять карликовых планет: Цереру, Плутон, Эриду, Хаумеа и Макемаке. Если статус 2026 ED138 подтвердится, то он пополнит этот список. Само открытие уже показывает возможности обсерватории Рубин: ещё до начала основной десятилетней программы обзора южного неба её команда сообщила более чем о 11 000 новых астероидов. Теперь астрономы рассчитывают, что регулярное сканирование неба поможет находить и другие крупные объекты, которые прежние обзоры пропустили на фоне плотных звёздных полей.

Предыдущая публикация: Российский «Гугл» выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов за американский GoogleСледующая публикация: Больше контроля, больше возможностей: в Max прокачали инструменты для авторов
Главное
Все новости
9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и флагманские платформы Qualcomm прошлого поколения. Представлены OnePlus Ace 7 Pro и Ace 77 минут назад19000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и флагманские платформы Qualcomm прошлого поколения. Представлены OnePlus Ace 7 Pro и Ace 7 Оба — с вентиляторами в системе охлаждения
8 минут назадБольше контроля, больше возможностей: в Max прокачали инструменты для авторов
42 минуты назад6Российский «Гугл» выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов за американский Google
14:273Вьетнам стал 78-й страной, подписавшей Соглашения Артемиды
13:5523В России готовят новые правила для «серых» смартфонов: две недели на регистрацию через «Госуслуги» — иначе аппарат попросту отключат от связи
13:115Американский спутник заснял секретный китайский космоплан Shenlong прямо на орбите
12:286Для российского водородного поезда создали двигатель мощностью 516 л. с. — он отправился на сертификацию
12:209Это новый премиум-флагман Samsung — представлен Samsung W27
Lada Azimut проходит последние проверки перед стартом продаж: АвтоВАЗ протестировал электронику кроссовера12:0416Lada Azimut проходит последние проверки перед стартом продаж: АвтоВАЗ протестировал электронику кроссовера В безэховой камере
Эта ракета полетит к Луне: центральную ступень Artemis III показали на живых фото10:434Эта ракета полетит к Луне: центральную ступень Artemis III показали на живых фото Ключевой этап подготовки к тестовой миссии 2027 года завершён в здании сборки на мысе Канаверал
Большой экран, 7500 мА·ч, 50 Мп и IP64 за 19 тыс. рублей. Бюджетный смартфон Poco C95 Pro вышел в России10:4210Большой экран, 7500 мА·ч, 50 Мп и IP64 за 19 тыс. рублей. Бюджетный смартфон Poco C95 Pro вышел в России В начальной версии 6/128 ГБ памяти, в топовой — 8/256 ГБ
Историческое возвращение Starship в объятия Mechazilla стало на шаг ближе: SpaceX показала испытания всех двигателей10:284Историческое возвращение Starship в объятия Mechazilla стало на шаг ближе: SpaceX показала испытания всех двигателей Запуск ожидается в ноябре, компания намерена впервые поймать обе ступени
10:231На Землю идёт магнитная буря
10:1418Спорный iPhone Duo разошёлся тиражом 200 тысяч единиц в Китае, но ажиотаж быстро спал
10:0112Продажи телевизоров в Китае в этом году упадут до минимума за 17 лет, согласно прогнозу Lotoo Technology
09:5619Суперкомпьютер с 1,4 ПБ памяти и 9600 ускорителями Nvidia выставили на eBay за $60 млн
Ноутбуки, смартфоны, игровые приставки и пылесосы в аренду. Россиянам предлагают новый сервис «М.Видео»09:485Ноутбуки, смартфоны, игровые приставки и пылесосы в аренду. Россиянам предлагают новый сервис «М.Видео» Партнёрство с Pauri позволит брать устройства на время и выкупать их после аренды
Этот рекорд держался 25 лет: поезд из 696 вагонов общей длиной 7600 метров установил новый рекорд09:4214Этот рекорд держался 25 лет: поезд из 696 вагонов общей длиной 7600 метров установил новый рекорд Локомотив обеспечивает тягу, а средний и задний локомотивы — синхронное ускорение
09:361Трёхлетние iPhone 15 Pro Max заметно подорожали в Китае
09:3016Миллионы «Яндекс Станций» и телевизоров с YaOS получили экстренное обновление безопасности
09:295Работа в мороз, 15 000 циклов со сроком службы до 25 лет. Натрий-ионные аккумуляторы CATL будут поставлять в Европу
09:254Представлен американский компактный ПК Thelio Prime с 96 ГБ ОЗУ, Ryzen 9 9950X и RTX 5070
Motorola Signature 27 будет дороже Samsung Galaxy S26 Ultra: суперфлагман Moto получит Snapdragon 8 EE Gen 6, батарею 7000 мАч, звук Bang & Olufsen, 7 лет обновлений и камеру на 200 Мп09:196Motorola Signature 27 будет дороже Samsung Galaxy S26 Ultra: суперфлагман Moto получит Snapdragon 8 EE Gen 6, батарею 7000 мАч, звук Bang & Olufsen, 7 лет обновлений и камеру на 200 Мп Релиз интересной новинки Motorola ожидается в ноябре
09:152Ресурс более 1 млн км, 3000 циклов и 500 км за 12 минут. Полутвердотельные аккумуляторы Svolt показали на фото
09:113IBM впервые связала два квантовых процессора с точностью передачи состояний до 99,29%
09:051Представлен роутер ZTE Wi-Fi 7 с тремя гигабитными Ethernet-портами
08:5512Открытие ставит под вопрос неизбежность гибели Земли: обнаружены три планеты, пережившие превращение своих звезд в красных гигантов
08:372«Нет возгорания, нет взрыва». Батарея CATL пережила сильный удар и пожар
08:332Xiaomi превратили в iPhone: iOS 17 запустили на Xiaomi Redmi K90 Pro Max
08:302Xiaomi выпустила металлический чемодан Mijia с бесшумными колёсами и кодовым замком
08:28Google: новейшая Gemini 4 Carbon обошла модели OpenAI и Anthropic в тестах кибербезопасности
08:257Это новая Nokia. Появилось первое изображение Nokia 2360 Flip