Обсерватория имени Веры Рубин нашла за Нептуном объект размером до 1500 км — кандидата в карликовые планеты

2026 ED138 может оказаться крупнейшим транснептуновым объектом, обнаруженным за последние 20 лет. Астрономы нашли его в данных нового телескопа и восстановили историю наблюдений до 2016 года

Астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупное ледяное тело, которое может стать шестой официально признанной карликовой планетой Солнечной системы. Объект 2026 ED138 нашли при анализе данных обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Его диаметр предварительно оценивают в 600–1500 км. По словам учёных, обнаружение тела такого размера в этой области Солнечной системы — событие, которое может происходить раз в несколько десятилетий.

Открытие сделал Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, когда 13 октября обрабатывал наблюдения с помощью алгоритма поиска движущихся объектов. Необычная яркость тела на таком расстоянии от Солнца заставила астронома перепроверить расчёты. Затем команда нашла дополнительные наблюдения: телескоп обсерватории Рубин зарегистрировал объект 30 раз за 20 ночей с марта по июль 2026 года. Архивные снимки других обзоров позволили проследить его движение до 2016 года.

Источник изображения: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC /AURA / R. Proctor

Сейчас 2026 ED138 находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца — это в 46 раз больше среднего расстояния от Земли до звезды. Для сравнения, среднее расстояние Плутона составляет около 40 астрономических единиц. Орбита объекта наклонена почти на 25 градусов к плоскости Солнечной системы. Учёные предполагают, что в прошлом гравитационное взаимодействие с Нептуном могло изменить его орбиту.

Размер небесного тела пока определён косвенно — по яркости и предполагаемой отражательной способности поверхности. Ледяной объект такого масштаба, как ожидают астрономы, должен быть достаточно массивным, чтобы собственная гравитация придала ему округлую форму. Это один из главных критериев для статуса карликовой планеты. Однако пока 2026 ED138 остаётся кандидатом: дополнительные наблюдения, в том числе в инфракрасном диапазоне, должны помочь точнее определить его размеры и подтвердить классификацию.

Сейчас Международный астрономический союз признаёт пять карликовых планет: Цереру, Плутон, Эриду, Хаумеа и Макемаке. Если статус 2026 ED138 подтвердится, то он пополнит этот список. Само открытие уже показывает возможности обсерватории Рубин: ещё до начала основной десятилетней программы обзора южного неба её команда сообщила более чем о 11 000 новых астероидов. Теперь астрономы рассчитывают, что регулярное сканирование неба поможет находить и другие крупные объекты, которые прежние обзоры пропустили на фоне плотных звёздных полей.