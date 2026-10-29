Российский «Гугл» выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов за американский Google
Из поступивших средств 14,7 млрд рублей направили на погашение административных взысканий, ещё более 2,1 млрд рублей перечислили приставам по исполнительным документам
По данным конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, к 20 сентября 2026 года на расчётный счёт российской «дочки» поступило более 16,7 млрд рублей. Из них около 14,7 млрд рублей ФССП списала в счёт погашения штрафов, назначенных американской компании. Ещё более 2,1 млрд рублей перевели самой службе приставов по исполнительным счетам в пользу ООО «Гугл».
Всего в конкурсную массу российской компании поступило более 18,8 млрд рублей. Часть оставшихся средств направили на погашение текущих требований Федеральной налоговой службы, а более 400 млн рублей выплатили бывшим сотрудникам компании в качестве зарплаты.
ООО «Гугл» признали банкротом в октябре 2023 года, после чего в компании началось конкурсное производство. Процедура банкротства стартовала с наблюдения в ноябре 2022 года. Накануне судебный процесс продлили до апреля 2027 года.
Американскую Google неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещённого контента и несоблюдение требований законодательства о деятельности иностранных IT-компаний. Среди крупных взысканий — 7,2 млрд рублей в конце 2021 года за повторное нарушение правил ограничения доступа к противоправному контенту и 21,7 млрд рублей за неудаление материалов, которые российские власти признали фейками о действиях российской армии.
В марте 2025 года Чертановский суд Москвы также утвердил штраф в размере 8 млрд рублей за неуплату предыдущего взыскания в 4 млрд рублей, назначенного за непогашение штрафа в 2 млрд рублей по решению Федеральной антимонопольной службы. Поступившие в конкурсную массу средства позволяют погашать требования кредиторов и исполнять судебные решения в рамках банкротства российской компании.