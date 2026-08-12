Марк Гурман: в Apple все называют его iPhone Ultra

Ожидается, что Apple представит свой первый складной iPhone на сентябрьской презентации. Ранее устройство чаще всего называли iPhone Fold, однако в последние месяцы всё чаще появляется другое предполагаемое название — iPhone Ultra.

Известный инсайдер Марк Гурман сообщил, что внутри Apple складную модель действительно называют iPhone Ultra. При этом он подчеркнул, что это ещё не подтверждает окончательное коммерческое название смартфона.

Внутри компании его все называют Ultra. Посмотрим, чем в итоге все закончится Марк Гурман

Причина осторожности заключается в закрытости Apple. Даже сотрудники компании нередко не знают о будущих продуктах, если непосредственно не участвуют в их разработке. Кроме того, внутреннее обозначение может использоваться просто как удобное рабочее название, появившееся под влиянием многочисленных утечек.

Мы уже рассказывали, как складной смартфон Apple последовательно менял своё неофициальное название. Сначала в утечках фигурировало обозначение iPhone Fold, однако весной 2026 года инсайдер Digital Chat Station сообщил, что устройство, по имеющимся данным, выйдет под именем iPhone Ultra.

Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что анонс и старт продаж складного iPhone запланированы на сентябрь, одновременно с iPhone 18 Pro и Pro Max, хотя первые партии могут оказаться небольшими.

О самом устройстве к этому времени стало известно немало: инсайдер Majin Bu опубликовал живые фото макета уже с логотипом Apple и сообщил, что производство стартует в июле. Среди ключевых особенностей — внутренний экран около 7,7 дюйма, отсутствие Face ID и возврат к Touch ID, встроенному в кнопку питания.