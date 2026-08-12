Honor Robot Phone: все характеристики стали известны до начала продаж

6,3-дюймовый экран, 7060 мА•ч и сразу две камеры на 200 Мп

Все характеристики Honor Robot Phone опубликовал Digital Chat station, который подтвердил, что новинка получит 6,3-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 2640×1216 пикселей. Максимальная яркость панели достигнет 6800 нит, а защитить изображение от бликов поможет AR-покрытие. За производительность будет отвечать флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 7060 мА•ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная на 50 Вт. Также смартфон оснастят фирменными чипами Honor C1, E2 и H1.

Главной особенностью станет камера с 200-мегапиксельным основным сенсором размером 1/1,28 дюйма, диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 23 мм, дополненная стабилизацией по типу подвеса.

Еще один 200-мегапиксельный модуль получит сенсор 1/1,4 дюйма и перископический объектив с 2,7-кратным приближением. Также предусмотрена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 122°.

Смартфон выйдет с 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти. Толщина корпуса составит 9,59 мм, масса — 248 г. Доступны варианты Star Track Silver и Moon Shadow Gray.

Остается главный вопрос — сколько Honor попросит за такой набор характеристик.