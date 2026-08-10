Китай производит 97% гуманоидных роботов в мире

Китайские производители в 2026 году обеспечивают около 97% мировых поставок гуманоидных роботов, говорится в новом отчёте. Разрыв с конкурентами настолько велик, что остальные страны пока занимают лишь небольшую долю рынка. По данным Morgan Stanley, ещё в 2025 году китайские компании обеспечивали около 90% из 13 000–16 000 поставленных за год гуманоидов, тогда как американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов.

Лидеры китайского рынка уже выпускают роботов в количествах, недоступных большинству зарубежных конкурентов. Компания Zhiyuan в 2025 году поставила около 5100 аппаратов — почти 2/5 мирового объёма, а Unitree также вошла в число крупнейших производителей. Для сравнения, американские Figure, Tesla и Agility поставили лишь по несколько сотен роботов каждая. Согласно оценке Morgan Stanley, крупнейший китайский производитель отправил заказчикам примерно в 36 раз больше машин, чем американские компании из сопоставимой группы.

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Такой масштаб связан не только с объёмами производства самих роботов. Более половины из 100 ключевых мировых поставщиков редукторов, сервоприводов и датчиков зрения находятся в Китае, что позволяет местным производителям быстрее получать компоненты и снижать стоимость сборки. Одновременно китайские компании активно привлекают капитал: к началу 2026 года на них приходилось почти половина мирового венчурного финансирования гуманоидной робототехники. Unitree уже прошла процедуру листинга в Шанхае, а государство рассматривает отрасль как приоритетную.

Первые практические применения также начинают появляться внутри страны: китайский автопроизводитель BYD планирует использовать гуманоидного робота в своих автосалонах.

При этом сами объёмы поставок пока что нельзя напрямую считать показателем зрелости технологии: многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, чем стабильно выполняют полезную работу. Однако масштаб производства создаёт отдельное преимущество — большее количество машин даёт больше эксплуатационных данных, позволяет быстрее снижать стоимость и укреплять отношения с поставщиками. США же сохраняют сильные позиции в разработке ИИ, который управляет роботами.