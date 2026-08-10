Засветится, запищит и защитит видеокарту. Cooler Master начала продажи адаптера GPU Shield

Компания Cooler Master начала продажи адаптера GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL), который показывала на CES 2026. Некоторые источники также называют его GPU Guard.

Как можно видеть на изображениях, это своеобразный удлинитель кабеля питания с разъёмом 12V-2х6. Но его задача сложнее. Как и в некоторых новых блоках питания компании, тут реализовано две ступени защиты. Во-первых, тут имеется световой индикатор. Он горит зелёным, если разъём подключён правильно, и красным, если вдруг с подключением что-то не так. К тому же в случае проблемы устройство дополнительно издаёт и звуковой сигнал. Напомним, сам разъём 12V-2х6 из-за его конструкции довольно легко подключить немножко не до конца.

Фото Videocardz

Второй этап защиты представляет собой систему, которая отслеживает ток в реальном времени и вмешивается при возникновении каких-либо отклонений.

Продажи новинки пока что начались в Китае, где за неё просят около 50 долларов. Важно, что устройство можно использовать с любыми блоками питания.