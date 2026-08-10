Насколько же слабый это процессор? На рынке появился ноутбук на SoC Snapdragon C, только вовсе не за 300 долларов

На рынок вышел, похоже, первый ноутбук с SoC Snapdragon C, которая была представлена в мае и позиционировалась, как решение для ноутбуков с ценой от 300 долларов. Платформу получил ноутбук Aspire Go 15, но стоит он совсем не 300, а все 500, и не долларов, а фунтов стерлингов. Конечно, это не говорит о том, что Qualcomm врала, но с текущими ценами на память в целом сложно себе представить ноутбук за 300 долларов.

Даже при том, что новинка Acer более чем вдвое дороже, у неё есть лишь 8/128 ГБ памяти. Также он оснащён экраном Full HD диагональю 15,6 дюйма, батареей ёмкостью 53 Втч, предлагает Wi-Fi 6E и пару портов USB-C.

Фото Videocardz

Подробностей о самой платформе непосредственно от Qualcomm до сих пор толком нет. Известно, что Snapdragon C содержит восемь процессорных ядер, но это ядра Kryo, а не Orion, так что производительность, видимо, будет очень скромной. При этом сторонние источники говорят, что технически это переименованная SoC QCS6490 с четырьмя ядрами Cortex-A78, четырьмя Cortex-A55, GPU Adreno 643 и NPU производительностью 12 TOPS. QCS6490, в свою очередь, является вариацией Snapdragon 778G из 2021 года.

Производительность QCS6490 действительно очень скромная: в Geekbench он набирает лишь 3000 баллов. Для сравнения, Apple A18 Pro в MacBook Neo набирает почти втрое больше.