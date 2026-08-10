«Литрушка» Lenovo с новейшим процессором Intel внутри. Компания представила мини-ПК ThinkCentre Neo 50q Gen 7

Компания Lenovo представила компактный мини-ПК ThinkCentre Neo 50q Gen 7 объёмом около 1 литра и габаритами 179 х 183 х 36,5 мм с новейшими процессорами Intel в основе.

Если точнее, сердцем служит Core 7 350 линейки Wildcat Lake, который содержит всего шесть процессорных ядер в конфигурации 2+0+4. Зато эти CPU крайне энергоэффективны.

Фото Lenovo

Несмотря на габариты, оперативная память тут не распаяна. Есть возможность установить DDR5-5600 объёмом до 32 ГБ. Для SSD есть слот с поддержкой PCIe 4.0.

Фото Lenovo

Также можно выделить Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порты USB-C 10 Gb. В целом для такого компактного ПК разъёмов тут немало: пять USB-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, RJ45. А ещё есть место для порта DisplayPort/VGA/COM/HDMI, и наличие или отсутствие конкретного разъёма будет зависеть от конфигурации.