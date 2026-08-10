Южная Корея создаёт фонд на $3,5 млрд для увеличения доли в цепочке поставок микросхем

Южная Корея создаёт фонд на 5 трлн вон (около $3,5 млрд), который должен укрепить отечественную базу для производства полупроводников. Деньги направят производителям материалов и компонентов, а также небольшим «fabless-компаниям» — разработчикам чипов, которые сами не имеют фабрик. План представил глава администрации президента Кан Хун-сик (Kang Hoon-sik) в рамках более масштабной программы развития полупроводниковых кластеров.

Проблема для Сеула заключается в том, что при мировом лидерстве Samsung и SK Hynix в производстве памяти и передовых микросхем значительная часть специализированной химии, высокоточных компонентов и оборудования для литографии поступает из-за рубежа, прежде всего из Японии и Нидерландов. Уязвимость особенно проявилась в 2019 году, когда Япония ограничила экспорт в Южную Корею ряда материалов для производства чипов. Теперь фонд должен помочь создать собственных поставщиков критически важных компонентов и одновременно расширить сектор разработчиков микросхем, где страна традиционно уступает производству.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Фонд станет только частью программы: ещё 5 трлн вон правительство направит на торговое финансирование компаний, ориентированных на экспорт, а специальный закон Mega Special Zone Act должен ускорить выдачу разрешений и строительство инфраструктуры для крупных полупроводниковых проектов. Масштаб требований к такой инфраструктуре особенно заметен на примере воды и электроэнергии: к 2030 году Сеул планирует обеспечить проекты в регионе Хонам сотнями тысяч тонн воды, а к 2041 году — направить около 14,7 ГВт электроэнергии в гигантский кластер Yongin.

Параллельно Южная Корея продолжает наращивать государственные и частные инвестиции в отрасль. Страна рассматривает план стоимостью около $880 млрд для развития производства чипов и робототехники, а также готовит фонд, который должен использовать дополнительные налоговые поступления от роста рынка ИИ. SK Hynix отдельно инвестирует $51 млрд в новую фабрику NAND-памяти. Расчёт Сеула связан и с текущим ростом спроса: бум искусственного интеллекта увеличил потребность в памяти и передовых технологиях упаковки чипов, создавая окно возможностей для местных поставщиков.

При этом быстро заменить зарубежных производителей не получится: разработка специализированных материалов и высокоточного оборудования требует многих лет инженерных работ, а компании из Японии, США и Европы располагают десятилетиями накопленного опыта. Поэтому Южная Корея пытается изменить саму структуру своей полупроводниковой отрасли: не ограничиваться производством готовых чипов Samsung и SK Hynix, а создать внутри страны полный промышленный контур — от материалов и оборудования до компонентов и разработки микросхем.