Похоже, никакого революционного стеклянного iPhone 20 к юбилею модели не будет. Аналитики говорят, что Apple отказалась от проекта

Похоже, юбилейный iPhone 20, который выйдет в следующем году, будет выглядеть вовсе не так, как указывали ранние утечки. Аналитики Jefferies говорят, что Apple отменила этот проект из-за слишком высокой цены готового продукта.

Проверки нашей цепочки поставок показывают, что проект iPhone с полностью стеклянным корпусом был отменен из-за низкого выхода годной продукции. Мы рассматриваем это как серьезную неудачу в попытках вывести на рынок более дорогие iPhone на фоне стремительного роста цен на память

Согласно данным аналитиков Seeking Alpha, средняя потенциальная цена продажи iPhone с полностью стеклянным корпусом оценивается примерно 2060 долларов, что делает его невероятно дорогим для массового потребителя. Более того, есть и ещё одна проблема: изогнутый с четырёх сторон дисплей будет чрезвычайно трудно производить в больших объемах.

Создано Gemini

Каким в итоге будет iPhone 20 в этом случае, остаётся лишь гадать. Аналитики склоняются к тому, что Apple придётся использовать старый дизайн, хотя компания вполне может иметь запасные варианты, припасённые как раз на случай, если проект со стеклянной версией придётся отменить.

Напомним, в своё время iPhone X был конкретно для Apple действительно новым, так как он получил полноэкранный дизайн вместо тогда ещё распространённого дизайна с большими рамками и экранами 16:9.