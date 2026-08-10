В российских регионах планируют запустить беспилотные автобусы
От Москвы до Дальнего Востока
Министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета сообщил, что министерство считает важным распространить действие экспериментальных правовых режимов для беспилотного транспорта, в том числе и на автобусы. По его словам, такие пилотные проекты могут стартовать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.
Никитин добавил, что беспилотный транспорт уже апробируется в некоторых российских городах. Например, в Москве ходят автономные трамваи, также проходят испытания беспилотного метро. По его словам, важно распространить этот опыт и на другие регионы. О конкретных сроках запуска беспилотных автобусов в российских регионах пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в Москве начались испытания полностью беспилотной «Ласточки» — без машиниста в кабине.
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