В российских регионах планируют запустить беспилотные автобусы

Министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета сообщил, что министерство считает важным распространить действие экспериментальных правовых режимов для беспилотного транспорта, в том числе и на автобусы. По его словам, такие пилотные проекты могут стартовать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

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Никитин добавил, что беспилотный транспорт уже апробируется в некоторых российских городах. Например, в Москве ходят автономные трамваи, также проходят испытания беспилотного метро. По его словам, важно распространить этот опыт и на другие регионы. О конкретных сроках запуска беспилотных автобусов в российских регионах пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Москве начались испытания полностью беспилотной «Ласточки» — без машиниста в кабине.