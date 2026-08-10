Apple может вернуть керамические умные часы, а также рассматривает варианты выпуска устройства вообще без экрана

А ещё очень дорогих и очень доступных часов

Компания Apple готовит серьёзные изменения для своих умных часов. Согласно данным инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в этом году нас ждёт скромное обновление, а вот в следующем уже более серьёзное.

Модель Watch Series 12 обойдётся незначительными улучшениями вроде новой платформы, но в будущем, включая модели 2028 года, Apple готовит действительно значимые изменения.

Создано Gemini

К примеру, может вернуться керамическая версия. Напомним, последняя такая была ещё в линейке Watch Series 5. Также компания как минимум рассматривает варианты с некими альтернативными видами экранов, хотя неясно, что под этим подразумевается. А ещё нас может ожидать нечто носимое, но вообще без экрана. Сейчас такой формат постепенно обретает популярность. К примеру, недавно для конкуренции с популярным Whoop компания Google выпустила FitBit Air.

Кроме того, Apple думает над расширением линейки, причём в обе стороны. То есть компания может выпустить что-то дороже Watch Ultra и дешевле Watch SE.