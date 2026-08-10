Число детских аккаунтов в «Яндекс ID» превысило 2 млн

Команда Яндекса представила ежегодный отчёт о мерах по защите детей в цифровой и городской среде. В документе собраны данные за 2025 год и первый квартал 2026-го. Одним из основных инструментов остаётся детский аккаунт в «Яндекс ID». К концу марта число таких аккаунтов превысило 2 млн, увеличившись за год на 15%. Они используются в поиске, фирменном браузере, «Музыке», «Кинопоиске», «Яндекс Книгах» и устройствах с «Алисой». Для детских профилей применяется фильтрация контента, в том числе блокировка ссылок на сайты для взрослых и музыки с нецензурной лексикой.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Отдельно работает «Семейный режим» в поиске. За первые три месяца 2026 года его включали 3,2 млн пользователей. В приложении «Дом с Алисой» также можно настроить распознавание детской речи, после чего устройство автоматически переходит в режим с усиленной фильтрацией. Родительские настройки используют более трети владельцев Яндекс Станций.

В 2025 году детский режим появился в «Шедевруме». Он ограничивает показ и создание контента для взрослых. В Музыке загружаемые треки проходят автоматическую и ручную проверку. С октября 2025 года по март 2026-го возрастную или содержательную отметку получили более 78 тыс. треков и подкастов.

Меры распространяются и на городскую среду. В 2025 году 200 млн рублей направили на программы поддержки детского такси, включая покупку автокресел и обучение водителей. «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» отметили более 50 тыс. участков рядом со школами, где водителям напоминают о необходимости снизить скорость.