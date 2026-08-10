Оплачивать городские парковки теперь можно в «Яндекс Go» и «Заправках»

В пресс-службе Яндекса сообщили, что теперь автомобилисты могут оплачивать городские парковки через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Сервис работает в 15 городах России: в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Туле и Уфе.

Изображение: Яндекс

Оплатить парковочное место можно в разделе «Парковки». В «Яндекс Заправках» он находится на главной странице, а в «Яндекс Go» — внутри раздела «Заправки». Парковочные зоны отмечены разными цветами в зависимости от цены — так водитель сразу увидит стоимость и сможет выбрать подходящее место.

Для оплаты нужно указать госномер автомобиля, длительность стоянки и оплатить парковку привязанной картой. При необходимости парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно. Кроме того, в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки», а также в «Яндекс Картах» доступна интерактивная карта АЗС, добавили в Яндексе.