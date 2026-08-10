Starship хотят запускать и ловить в океане: SpaceX добивается разрешения США

SpaceX продвигает идею создания плавучих платформ в океане, с которых можно будет запускать Starship, а затем выполнять посадку и ловлю возвращающихся аппаратов.

Компания активно добивается от американских регуляторов разрешения на использование таких морских площадок. Предполагается, что они станут частью будущей инфраструктуры для регулярных полетов Starship.

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Такие морские платформы должны позволить сократить время между запусками. Плавучие комплексы можно размещать в нужных районах океана, не привязываясь к существующим космодромам и наземной инфраструктуре. Это особенно важно для SpaceX, которая стремится сделать Starship полностью многоразовой системой и увеличить частоту запусков.

В перспективе Starship должен выполнять регулярные миссии с последующим возвращением на Землю, чему должна способствовать обширная сеть наземных и морских стартовых площадок.