Motorola Edge 70 Neo показали до презентации

Motorola готовит новый смартфон Edge 70 Neo — новинку показали на качественных рендерах, причем сразу в четырех цветах. Некоторые версии отличаются не только цветом, но и фактурой задней панели.

Саму модель Edge 70 Neo ранее косвенно подтвердила и Motorola. Ее название обнаружили среди устройств, связанных с программой бета-тестирования Android 17 в Индии.

Ранее сообщалось, что Edge 70 Neo может оказаться международной версией или близким родственником Motorola Edge (2026), представленного в США в июне. Этот смартфон получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, SoC MediaTek Dimensity 7450 и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт. Согласно предварительным данным, Edge 70 Neo может получить 200-мегапиксельную камеру.