Мало того, что очень компактный, так ещё и полностью бесшумный. MeLe представила маленький пассивный ПК Quieter

Компания MeLe выпустила очень компактный и полностью пассивный мини-ПК Quieter. Новинка имеет габариты 150 х 105 х 40 мм, при этом выделяется не только бесшумной работой, но и возможностью установить два накопителя.

Если точнее, тут имеется слот для SSD формата M.2, а также место для установки накопителя типоразмера 2,5 дюйма. Также ПК позволяет установить до 32 ГБ ОЗУ, а в основе лежит немолодой и малопотребляющий процессор Intel N150.

Фото MeLe

Наличие скромного CPU как раз и позволяет сделать систему пассивной. К сожалению, производитель не публикует фото внутренностей, так что мы не знаем, как реализована система охлаждения.

Из остального можно выделить Wi-Fi 5, три порта USB 3.2 Gen2, слот для microSD, пару USB 2.0, два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и RJ45.

Базовая версия с 8/128 ГБ памяти стоит 473 доллара.