Энтузиаст подключил воду прямо к кристаллу GeForce RTX 2060 — и снизил температуру GPU до 28 °C

Энтузиаст TrashBench провел экстремальный эксперимент с охлаждением GeForce RTX 2060: вместо радиатора или привычного водоблока он направил поток воды непосредственно на работающий кристалл GPU. В результате температура графического процессора под нагрузкой снизилась с 70 до 28 °C.

Сначала моддер решил проверить идею на неисправной RTX 3060. Вокруг открытого кристалла он установил пластиковый блок, напечатанный на 3D-принтере, а поверхность подложки загерметизировал эпоксидным составом. Первые версии конструкции протекали, поэтому систему пришлось несколько раз переделывать.

После того как с герметичностью удалось разобраться, аналогичную конструкцию установили на GeForce GTX 980. Финальный эксперимент провели уже на рабочей RTX 2060, что позволило сравнить необычное охлаждение с обычными решениями.

Со штатным радиатором видеокарта нагревалась примерно до 70 °C в тесте Unigine Heaven. Затем TrashBench установил систему жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором, и температура снизилась примерно до 36 °C.

На следующем этапе радиатор и обычный водоблок убрали. Помпа стала забирать воду из емкости и направлять ее по трубкам прямо на поверхность работающего GPU. Температура ядра упала до 28 °C, температура самой горячей точки составила всего 41 °C.

Таким образом, непосредственный контакт жидкости с кристаллом оказался примерно на 42 °C эффективнее штатного охлаждения по температуре ядра и на 8 °C лучше экспериментальной системы с 360-мм радиатором.

TrashBench повторил эксперимент и с процессором Intel Core i5-7600K, но там фокус с прямой подачей воды не позволил превзойти обычную систему жидкостного охлаждения. Это показывает, что эффективность метода зависит от конкретного чипа и конструкции системы.

Для обычных пользователей такая схема, конечно, непригодна. Вода оказывается непосредственно рядом с кристаллом, подложкой, памятью и другими компонентами, поэтому даже минимальная негерметичность может мгновенно уничтожить видеокарту (или даже всю систему).

Тем не менее эксперимент наглядно показывает пределы эффективности жидкостного охлаждения: чем ближе жидкость непосредственно к источнику тепла, тем эффективнее можно отводить энергию от кремниевого кристалла.