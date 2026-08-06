Китай построит лабораторию планетарной защиты для первой доставки грунта с Марса

Комплекс будет проверять марсианские образцы на биологические риски и подготовит миссию Tianwen-3, запуск которой намечен на 2028 год

Китай приступил к созданию лаборатории планетарной защиты для миссии Tianwen-3 по доставке образцов марсианского грунта на Землю. Объект станет частью научного центра Deep-Space Science City в провинции Аньхой, а к его эксплуатации подключится Лаборатория исследования дальнего космоса (Deep Space Exploration Laboratory, DSEL).

Комплекс будет обеспечивать двустороннюю биологическую защиту — предотвращать как загрязнение марсианских образцов земными организмами, так и возможное попадание потенциальных внеземных биологических материалов в земную среду.

В лаборатории будут проводить стерилизацию, вскрытие, обработку и исследование доставленных образцов, а также оценку их биологических рисков. Комплекс создаётся специально для поддержки крупных межпланетных миссий Китая и проведения научных исследований марсианского материала.

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Согласно дорожной карте Китайского национального космического управления (CNSA), миссию Tianwen-3 планируется запустить в 2028 году, а доставку образцов на Землю завершить примерно к 2031 году. Директор департамента стратегического планирования DSEL Ли Хан (Li Hang) заявил, что Китай будет придерживаться требований Комитета по космическим исследованиям (COSPAR) по планетарной защите, чтобы исключить биологическое загрязнение Марса и Земли.

Анонс лаборатории стал очередным этапом китайской программы исследования планет. В 2021 году Китай успешно посадил марсоход «Чжужун» (Zhurong) в южной части равнины Утопия, а за год работы аппарат преодолел 1 921 м и собрал значительный объём научных данных, которые легли в основу подготовки следующей экспедиции по доставке образцов с Красной планеты.