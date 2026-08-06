В России начались поставки первого отечественного аппарата ИВЛ для домашнего использования

Новая разработка рассчитана на применение как в больницах, так и дома, а также позволяет удалённо контролировать состояние пациентов

Госкорпорация «Ростех» начала поставки нового российского аппарата искусственной вентиляции лёгких АИВЛ-Д. Первая партия, включающая более 50 устройств, уже поступила в медицинские учреждения пяти регионов России, где оборудование будет использоваться для лечения взрослых и детей.

Аппарат разработан Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова, входящим в холдинг «Швабе». Устройство предназначено для проведения респираторной терапии пациентам любого возраста, включая новорождённых. Особенность модели заключается в наличии режима домашнего применения — ранее российские аппараты ИВЛ такой возможности не имели.

Благодаря компактным размерам и встроенному аккумулятору АИВЛ-Д можно использовать не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов, а также в домашних условиях, включая паллиативную помощь. Аппарат сохраняет данные о состоянии пациента, передаёт их через интернет и автоматически подаёт сигнал тревоги при выявлении отклонений. Крупнейшая поставка направлена в Оренбургскую область, где вместе с аппаратами переданы увлажнители дыхательных смесей для искусственной вентиляции лёгких.