Умные часы за 40 долларов с ChatGPT/DeepSeek, большим экраном и водозащитой. Представлены Rollme AI Watch 2 и AI Watch 3

Rollme представила сразу две новые модели недорогих умных часов с искусственным интеллектом — AI Watch 2 и AI Watch 3. Обе новинки получили одинаковый набор ИИ-функций, поддержку Bluetooth-звонков и стоят всего 40 долларов. Новинки различаются в основном дизайном: одна модель выполнена в квадратном корпусе, другая — в классическом круглом.

Изображение: Rollme

Rollme AI Watch 2 оснащены 1,99-дюймовым дисплеем, алюминиевым корпусом и аккумулятором емкостью 520 мА·ч. AI Watch 3 получили круглый алюминиевый корпус, экран диаметром 1,45 дюйма с разрешением 360 × 360 пикселей и батарею емкостью 500 мА·ч. Обе модели защищены от воды (3 ATM).

Изображение: Rollme

Главной особенностью часов стали функции на базе искусственного интеллекта. По заявлению производителя, устройства умеют работать с несколькими популярными языковыми моделями — ChatGPT, DeepSeek и Grok. Они используются для общения с голосовым помощником, перевода текста и создания уникальных циферблатов по текстовым запросам.

При этом Rollme не раскрывает, как именно реализованы ИИ-возможности. Учитывая стоимость устройств, наиболее вероятно, что все запросы обрабатываются не на самих часах, а через мобильное приложение с использованием облачных сервисов. Часы совместимы со смартфонами на Android 5.0 и новее, а также iPhone с iOS 9.0 и выше.

Изображение: Rollme

Устройства поддерживают измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO 2 ), мониторинг сна и менструального цикла. Также доступны различные режимы тренировок.

По данным производителя, в режиме ожидания часы способны проработать до 14 дней без подзарядки. Время автономной работы при активном использовании компания не уточняет. Обе модели уже поступили в продажу на официальном сайте Rollme.