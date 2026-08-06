Sony стала печатать предупреждение прямо на коробках PlayStation 5. Компания напоминает, что с 2028 года перестанет выпускать игры на дисках

Несмотря на волну критики от геймеров и даже некоторых разработчиков, Sony, похоже, не собирается отказываться от идеи прекращения выпуска игр на дисках. Теперь компания даже начала печатать эту информацию прямо на коробках PlayStation 5.

Там на разных языках написано, что с января 2028 года новые игры не будут выходить на дисках. Напомним, игры, вышедшие до января 2028 года, продолжат продаваться на дисках. Сама поддержка дисков никуда не денется: консоли будут поддерживать их при наличии дисковода.

Фото Videocardz

Вероятно, в продаже после этого будут появляться коробочные версии новых игр, но самих дисков в коробках уже не будет, так как все диски для PlayStation выпускает сама Sony.