Электровелосипед с автоматической коробкой передач, без цепи и с карбоновой рамой: представлен Flyer G1 Upstreet

Швейцарская Flyer представила новый премиальный электровелосипед G1 Upstreet TR:CF 7.63. Главной особенностью новинки стала необычная силовая установка с автоматической коробкой передач. В Германии велосипед уже поступил в продажу по цене 7999 евро (сейчас его можно купить со скидкой — за 5499 евро).

Изображение: Flyer

В основе модели лежит система Pinion Motor.Gearbox.Unit, которая объединяет в едином герметичном корпусе расположенный посередине электродвигатель с крутящим моментом 85 Нм и 12-ступенчатую коробку передач. В отличие от классических трансмиссий с внешним переключателем, такая конструкция лучше защищена от грязи, воды и механических повреждений, а также требует меньше обслуживания.

Еще одна интересная особенность — полностью автоматическое переключение передач. Электроника самостоятельно выбирает оптимальную передачу в зависимости от скорости и условий движения, позволяя велосипедисту полностью сосредоточиться на дороге.

Вместо привычной металлической цепи здесь используется карбоновый ремень. Он значительно тише, практически не нуждается в обслуживании и отличается большим сроком службы. Для дополнительной защиты ремень закрыт компактным кожухом.

Рама G1 Upstreet TR:CF 7.63 изготовлена из углепластика, однако назвать велосипед легким нельзя: масса составляет 29 кг. В немалой степени это обусловлено использованием батареи емкостью 700 Вт·ч.