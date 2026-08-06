Дешевле и безопаснее литиевых: в США собираются вывести на рынок натрий-ионные батареи с эффективностью почти 98%

Американские компании Syntropic Power и UNIGRID объявили о партнерстве, цель которого — вывести на рынок новую натрий-ионную аккумуляторную технологию. Разработчики утверждают, что такие батареи способны работать без сложных систем активного охлаждения. Первые проекты суммарной емкостью до 1 ГВт·ч планируется запустить в Северной Америке уже в 2027 году.

Изображение: UNIGRID

В основе технологии лежит фирменная химия с катодом из натрий-хромового оксида (NaCrO 2 ). Главное отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов заключается в том, что во время зарядки новые элементы не нагреваются, а, наоборот, поглощают часть тепловой энергии. Такой эндотермический эффект помогает батарее поддерживать более низкую рабочую температуру и потенциально снижает требования к системам охлаждения.

По данным компаний, независимые испытания в аккредитованном Центре разработки аккумуляторов Рочестерского технологического института (RIT) показали высокие результаты. Элементы емкостью 210 А·ч обеспечили эффективность полного цикла зарядки и разрядки на уровне 97,9%, а после 1000 полных циклов сохранили более 99% первоначальной емкости.

Разработчики также заявляют о высокой устойчивости аккумуляторов к перегреву и механическим повреждениям. По их словам, батареи уже прошли необходимые испытания и получили сертификаты безопасности и транспортировки, необходимые для коммерческого использования.

Новую технологию планируют применять сразу в нескольких сегментах: домашних системах хранения энергии, промышленных накопителях для энергосетей.

Первыми коммерческими продуктами станут настенная система Tenet для жилых и коммерческих объектов, а также модульная платформа GridSpan, рассчитанная на крупные энергетические проекты с продолжительностью отдачи энергии от 20 минут до 20 часов.

Еще одним преимуществом разработчики называют использование более доступных материалов. Вместо лития и кобальта применяются натрий и хром, что потенциально позволит снизить зависимость от дефицитного сырья и уменьшить влияние колебаний мировых цен на аккумуляторные материалы.