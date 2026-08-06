У Apple на складах лежат процессоры на 1 млрд долларов, потому что для их упаковки нет чипов памяти

Ресурс Culpium сообщает, что, согласно его источникам, Apple и её поставщики изо всех сил пытаются обеспечить себя достаточным количеством чипов памяти для новых iPhone, которые ожидаются осенью.

Ранее уже были данные, что Apple скупает память по любым ценам, создавая таким образом дополнительное давление на конкурентов, но даже Apple не может купить больше, чем предлагает рынок.

В основном Apple закупает DRAM у Micron, хотя есть поставки также от Samsung и Hynix. Ранее были данные о потенциальных поставках со стороны китайской CXMT, но пока неясно, была ли в итоге заключена сделка.

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Источник говорит, что у Apple на складах лежат процессорные пластины на сумму около 1 млрд долларов. Лежат, потому что ожидают процесса упаковки, для которого как раз нужны чипы памяти. До запуска нового поколения осталось, судя по всему, около полутора месяцев, что очень немного. Не исключено, что на старте продаж образуется дефицит новых iPhone, хотя очень существенное повышение цен, о котором говорят слухи, может снизить спрос.

При этом сообщается, что Apple и её сборщики по-прежнему уверены в своей способности удовлетворить первоначальный спрос на новые смартфоны, но это именно первоначальный спрос.