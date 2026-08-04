Новый очиститель воздуха Xiaomi работает до 16 часов и почти не шумит: Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Pro получил огромный бак на 8 литров

Xiaomi начала принимать предзаказы в Китае на новый очиститель-увлажнитель воздуха Mijia Purifying Humidifier 3 Pro. Рекомендованная цена устройства составляет 2799 юаней (415 долларов), однако на старте продаж с учетом скидок и купона новинку можно приобрести за 1999 юаней — примерно 295 долларов.

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью устройства стало сочетание сразу двух функций — очистки и увлажнения воздуха. Встроенный резервуар объемом 8 литров позволяет прибору работать до 16 часов без необходимости доливать воду.

При этом Mijia Purifying Humidifier 3 Pro может использоваться и ночью: в спящем режиме уровень шума составляет всего 28,1 дБ(A), что сопоставимо с очень тихим шепотом.

За очистку воздуха отвечает высокопроизводительная система фильтрации: по данным Xiaomi, показатель производительности очистителя воздуха, CADR, для твердых частиц достигает 422 м3/ч, а для формальдегида — 247 м3/ч.

Еще одной особенностью стала однонаправленная система подачи воды. Использованная вода не возвращается обратно в резервуар, что уменьшает риск загрязнения и размножения бактерий.

На верхней панели установлен дисплей, который отображает пять основных параметров работы устройства. Кроме того, очиститель поддерживает режим очистки воздуха без увлажнения, а также функцию автоматической самоочистки.

Управлять новинкой можно как через голосового помощника Xiao AI, так и с помощью мобильного приложения — в нем доступно удаленное управление и просмотр графиков изменения влажности воздуха в помещении.

Среди других особенностей устройства — возможность доливать воду сверху без снятия крышки, съемный бак для удобной заправки, встроенные колесики для перемещения и возможность использовать очистку и увлажнение как одновременно, так и по отдельности.