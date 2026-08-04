В России произошел массовый сбой VPN-сервисов

Пользователи в России начали массово жаловаться на перебои в работе VPN-сервисов. Причиной проблем могли стать ограничения доступа к IP-адресам крупных хостинг-провайдеров, инфраструктуру которых VPN используют для маршрутизации трафика.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Как сообщает Telegram-канал «Эксплойт», под ограничения попали серверы более 20 популярных сервисов обхода блокировок. В результате многие пользователи в течение дня сталкиваются с невозможностью подключиться к VPN или с нестабильной работой соединения.

По предварительным данным, проблемы связаны с блокировкой целых подсетей крупных хостинг-провайдеров. Именно на этих площадках многие VPN-сервисы арендуют серверы и размещают свои узлы, поэтому ограничения затронули сразу несколько независимых сервисов.

Некоторые VPN-провайдеры уже уведомили клиентов о переводе пользователей на резервную инфраструктуру. При этом часть компаний отмечает, что ограничения носят точечный характер и не затрагивают все их серверы.

Вчера РБК сообщал о том, что Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля над так называемыми «замаскированными» VPN-сервисами. В рамках этой инициативы провайдерам могут предложить самостоятельно выявлять IP-адреса, используемые для работы VPN, и передавать соответствующую информацию регулятору.

Это уже не первый подобный инцидент за последние месяцы. В конце мая пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе VPN и MTProto-прокси Telegram, а в январе часть сервисов лишилась доступа к серверам, которые использовались для обхода ограничений мобильного интернета.