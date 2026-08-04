В Финляндии одобрили запуск первого в мире хранилища ядерных отходов

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) сообщило о выдаче лицензии на эксплуатацию первого в мире постоянного подземного хранилища ядерных отходов. Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС «Олкилуото» примерно в 240 километрах от Хельсинки.

Фото: Posiva

В ведомстве заявили, что это первый в мире случай, когда установка для герметизации и геологического захоронения отработанного ядерного топлива перешла к этапу выдачи лицензии на эксплуатацию. Подготовка к этому шагу велась более 40 лет, подчеркнули в STUK, и сейчас нет никаких препятствий с точки зрения радиационной и ядерной безопасности для выдачи такой лицензии.

Высокоактивное отработанное ядерное топливо планируется помещать в контейнеры из железа и меди, которые затем отправят для окончательного захоронения в хранилище, построенное в скальной породе на глубине 400–450 метров. Таким образом ядерные отходы будут изолированы от людей и окружающей среды. Хранилище Onkalo рассчитано на безопасное хранение радиоактивных материалов в течение 100 000 лет.

Проект реализует компания Posiva, она подала заявку на лицензию для эксплуатации объекта до конца 2070 года. Перед запуском хранилища необходимо также получить разрешение от Министерства экономического развития и занятости Финляндии, которое выдаётся только после положительного заключения STUK.