Третьяковка 3 ноября откроет выставку пейзажной фотографии — со снимками победителей мобильного конкурса Huawei

Третьяковская галерея 3 ноября откроет выставку пейзажной фотографии «Природа фотографии» — около 130 работ более чем 30 авторов, многие из них покажут впервые. Экспозиция охватывает период с конца XIX века до наших дней и разместится в здании на Крымском Валу, в залах 80–82. Куратор — Никита Ерофеев. Помимо снимков из собрания галереи в неё войдут работы победителей конкурса мобильной фотографии Huawei XMAGE, включая кадры, снятые на смартфоны новой серии Huawei Pura 90s. Часть фотографий покажут в диджитал-разделе экспозиции, часть — в отдельной офлайн-инсталляции на втором этаже.

Попасть в экспозицию может кто угодно: приём заявок на XMAGE Awards 2026 в России ещё открыт и заканчивается 30 августа 2026 года. Регистрация идёт на официальном сайте Huawei в разделе Community, даты объявления победителей обещают опубликовать позже. Конкурс проводится с 2017 года и за это время собрал около пяти миллионов заявок из 170 стран, а с 2024 года у него появился офлайновый формат — выставки работ победителей уже проходили в Шанхае, Париже, Дубае и Москве.

Сама выставка прослеживает, как фотография ушла от подражания живописи к собственному художественному языку. Самые ранние работы — Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. XX век представлен пикториализмом Николая Андреева, который снимал мягкорисующими объективами и печатал в особых техниках, и конструктивизмом Александра Родченко с его экспериментами с ракурсом. Также покажут архитектурные съёмки Подмосковья Вадима Ковригина, валаамскую серию Анатолия Ерина, панорамы Николая Кулебякина, снимки перформансов «Коллективных действий», «артефактов» Франциско Инфанте и лэнд-арта Николая Полисского.

Из смартфонов, на которые снимают участники конкурса, в серию Pura 90s входят две модели. У старшей, Pura 90s Pro Max (обзор), телеобъектив на 200 Мп с крупным сенсором и обработка RAW 200 Мп в реальном времени на аппаратном уровне при 20-кратном приближении — как для фото, так и для видео. Также у смартфона имеется модуль с матрицей RYYB размером 1/1,28 дюйма на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и фронталка на 13 Мп. Оптика XMAGE второго поколения, по данным производителя, даёт на 43% более точную цветопередачу и на 34% более широкий цветовой охват.