Samsung готовит необычное обновление камер Galaxy S27 Ultra — объективы доработают методом струйной печати

Samsung может улучшить камеры Galaxy S27 Ultra относительно Galaxy S26 Ultra не только за счет новых сенсоров и алгоритмов обработки изображений, но и за счет необычной технологии производства объективов. По данным инсайдера Schrodinger, компания использует технологию струйной печати для нанесения специального покрытия на объективы.

Samsung Galaxy S26 Ultra. Изображение: Samsung

В отличие от традиционных антибликовых пленок, новая технология предполагает нанесение микроскопического матового слоя непосредственно на поверхность объектива с помощью высокоточной струйной печати. Такой подход позволяет значительно точнее контролировать толщину и расположение покрытия, что положительно сказывается на оптических свойствах камеры.

Если слухи подтвердятся, Galaxy S27 Ultra сможет эффективнее бороться с бликами и отражениями при съемке, особенно в условиях яркого солнца или сложного искусственного освещения. Кроме того, технология потенциально способна повысить четкость снимков, сделать качество изображения более стабильным для всех камер смартфона и увеличить долговечность объективов.

Главным препятствием остается массовое производство. Для нанесения покрытия методом струйной печати требуется высокая точность и строгий контроль качества, что значительно усложняет выпуск миллионов одинаковых объективов.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.