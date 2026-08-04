Samsung готовит необычное обновление камер Galaxy S27 Ultra — объективы доработают методом струйной печати
При помощи струйной печати будут наносить специальное покрытие, которое заменит антибликовые пленки
Samsung может улучшить камеры Galaxy S27 Ultra относительно Galaxy S26 Ultra не только за счет новых сенсоров и алгоритмов обработки изображений, но и за счет необычной технологии производства объективов. По данным инсайдера Schrodinger, компания использует технологию струйной печати для нанесения специального покрытия на объективы.
В отличие от традиционных антибликовых пленок, новая технология предполагает нанесение микроскопического матового слоя непосредственно на поверхность объектива с помощью высокоточной струйной печати. Такой подход позволяет значительно точнее контролировать толщину и расположение покрытия, что положительно сказывается на оптических свойствах камеры.
Если слухи подтвердятся, Galaxy S27 Ultra сможет эффективнее бороться с бликами и отражениями при съемке, особенно в условиях яркого солнца или сложного искусственного освещения. Кроме того, технология потенциально способна повысить четкость снимков, сделать качество изображения более стабильным для всех камер смартфона и увеличить долговечность объективов.
Главным препятствием остается массовое производство. Для нанесения покрытия методом струйной печати требуется высокая точность и строгий контроль качества, что значительно усложняет выпуск миллионов одинаковых объективов.
Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.
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